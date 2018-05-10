Россия и Иран подписали допсоглашения по проекту строительства ТЭС в Иране

Российская и иранская стороны подписали дополнительные соглашения по проекту строительства ТЭС "Сирик" в Иране, говорится в сообщении Российского энергетического (РЭА) министерства энергетики РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный директор РЭА Анатолий Тихонов возглавил российскую делегацию, принявшую участие в переговорах с министром экономики и финансов Ирана.

"Стороны подписали дополнительные соглашения по обеспечению реализации контракта по строительству ТЭС "Сирик", - говорится в сообщении.

В середине декабря 2016 года российская компания "Технопромэкспорт" и Холдинговая компания по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана подписали соглашение о строительстве теплоэлектростанции "Сирик" в Иране, предусматривающее финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. В феврале 2017 года Россия и Иран приступили к строительству ТЭС мощностью 1,4 ГВт в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Предполагается, что строительство займет около 4,5 лет.

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