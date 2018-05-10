Карл Лагерфельд пригрозил отказаться от гражданства ФРГ из-за Меркель

Немецкий модельер Карл Лагерфельд пригрозил отказаться от гражданства Германии, если канцлерАнгела Меркель не изменит миграционную политику. Об этом он заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ей правда нужно было говорить, что [Германии] необходимо принять один миллион мигрантов, в то время как Франция, называющая себя главной защитницей прав человека, согласилась принять только 30 тысяч?", - сказал он, отметив, что канцлер вызывает у него отвращение.

Модельер также обвинил Меркель в том, что из-за ее политики в Бундестаг попали ультраправые.

"Партии "Альтернатива для Германии" не существовало, и все же одной фразой она сделала ее появление возможным, оттолкнув два миллиона избирателей и посылая сотню этих неонацистов в парламент", - отметил Лагерфельд.

По результатам парламентских выборов 2017 года в бундестаг прошла правая партия "Альтернатива для Германии", основанная в 2013 году. Она получила в парламенте 94 места, став третьей по числу мандатов.