США расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана

10 мая 2018 23:46

США в четверг расширили санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов США.

В санкционный список добавлены шесть иранцев и три компании, связанные с одним из них. Все они попали под санкции за связи с КСИР.

Действующие санкции США против КСИР не связаны с санкциями, которые были приостановлены после заключения с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий. Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения и пообещал, что скоро против Ирана будут введены новые санкции.

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