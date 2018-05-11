Иранское правительство заявило, зачем им нужны новейшие ракеты

11 мая 2018 00:03

Тегеран не разрабатывает ракеты, предназначенные для оружия массового поражения, США и их союзники не могут ограничивать страну в праве на самооборону, говорится в заявлении правительства Ирана, передает РИА Новости.

"США и их союзники... не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе на нашу ракетную оборону, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта Навязанной войны (ирано-иракская война - ред.)", - сообщило правительство.

Подобный шаг является "открытым нарушением" принципов международного права, в том числе права на оборону, сообщает правительство, ссылаясь на 51 статью устава ООН.

На фоне опасений ряда стран Запада и региона по поводу "влияния" Ирана на Ближнем Востоке Тегеран также назвал свое присутствие в Ираке и Сирии законным, отметив, что именно поддержка страны Багдада и Дамаска оказалась эффективной в борьбе с экстремизмом.

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