Иранское правительство заявило, зачем им нужны новейшие ракеты
Тегеран не разрабатывает ракеты, предназначенные для оружия массового поражения, США и их союзники не могут ограничивать страну в праве на самооборону, говорится в заявлении правительства Ирана, передает РИА Новости.
"США и их союзники... не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе на нашу ракетную оборону, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта Навязанной войны (ирано-иракская война - ред.)", - сообщило правительство.
Подобный шаг является "открытым нарушением" принципов международного права, в том числе права на оборону, сообщает правительство, ссылаясь на 51 статью устава ООН.
На фоне опасений ряда стран Запада и региона по поводу "влияния" Ирана на Ближнем Востоке Тегеран также назвал свое присутствие в Ираке и Сирии законным, отметив, что именно поддержка страны Багдада и Дамаска оказалась эффективной в борьбе с экстремизмом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Сильное землетрясение в Туркменистане - ПОДРОБНОСТИ
Не спрятаться: третичное курение воздействует сильнее, чем считалось
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında qiymətlər bahalaşdı
В Армении появятся военные базы НАТО? - ПОДРОБНОСТИ
Сильное землетрясение в Туркменистане - ПОДРОБНОСТИ
Что произошло с могущественной Шведской империей
Пилот раскрыл секреты выживания
WhatsApp стал бесплатным с Nar
Ученые выяснили, почему не падает Пизанская башня
-
10 Май 17:01 8 861
-
10 Май 09:50 8 015
-
10 Май 09:20 7 122
-
10 Май 10:05 7 064
-
10 Май 10:30 6 542