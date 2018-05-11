Эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель

Цены на нефть могут подняться в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель в случае, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America Corp.

По их оценкам нефть сорта Brent, цена которой в четверг колебалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут вырасти еще больше. "Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке", - отмечается в оценке экспертов.

Как отметило агентство Bloomberg, эксперты Bank of America стали первыми среди аналитиков крупных американских банков, кто предсказывает возвращение цен на нефть к уровню 2014 года, когда стоимость барреля превышала $100. Эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена барреля нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы уровня в $82,50, однако в 2019 году цены на нефть вновь понизятся.