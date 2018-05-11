Трамп намерен заключить «хорошую сделку» с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется заключить новую "хорошую сделку" с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

"Я надеюсь, что смогу заключить с ними сделку. Хорошую и справедливую сделку", - сказал он.

По его словам, США "не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие".

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выходе американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе противоречит решениям государств-участниц Совета Безопасности ООН и призвал изучить последствия подобного шага.