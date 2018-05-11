В Украине сожгли цыганский табор

В Украине неизвестные сожгли цыганский табор вблизи Львова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает УНИАН.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен ромский табор, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района г. Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение", - говорится в сообщении.

Денисова добавила, что такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера для недопущения подобных случаев в будущем.