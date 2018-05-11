На острове Ява объявлена эвакуацию из-за извержения вулкана

Власти индонезийского острова Ява объявили эвакуацию в районе вулкана Мерапи из-за начавшегося в пятницу извержения. Об этом сообщает издание Jakarta post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Извержение сопровождается выбросом вулканического пепла, местные жители также почувствовали несильные подземные толчки. Власти охарактеризовали извержение как фреатическое, то есть спровоцированное перегревом грунтовых вод.

По данным издания, эвакуация объявлена в радиусе 5 километров от вулкана. Государственное управление авиацией AirNav также сообщило о временном закрытии аэропорта Джокьякарты.

"Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие", - цитирует газета представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) заявил, что ситуация остается "нормальной", а также подчеркнул, что продолжит наблюдение за извержением.

О пострадавших или материальном ущербе власти пока не сообщали, однако, как пишет издание, извержение может затронуть жителей двух провинций - Джокьякарта и Центральная Ява.

Мерапи - самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие - около двух раз в год.

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