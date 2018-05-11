Пять человек погибли при пожаре в высотке в Сан-Паулу - ВИДЕО

В Бразилии в городе Сан-Паулу при пожаре в высотке погибли пять человек. Об этом сообщил в четверг телеканал "Глобу".

Спасатели достали из-под завалов новые останки. Экспертиза показала, что пострадали двое взрослых и двое детей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести. Установить точное число жильцов сгоревшего здания пока не удалось.

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