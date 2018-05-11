Андрес Иньеста сменил футбол на Формулу-1 - ВИДЕО

11 мая 2018 10:10

Полузащитник испанской "Барселоны" Андрес Иньеста был приглашен пилотами команды "Формулы-1" Red Bull Максом Ферстаппеном и Даниэлом Риккардо на трассу испанского Гран-при, который пройдет в ближайшие выходные. Сообщается, что гонщики предложили ему побыть механиком команды, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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Андрес Иньеста сменил футбол на Формулу-1

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