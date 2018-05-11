Боевики сдали властям танки и боевые машины пехоты в Хомсе - ВИДЕО

Сотни радикалов в сирийском городе Тель-Биса в провинции Хомс оставили свои позиции, сдались властям и сложили оружие. Это стало результатом переговоров представителей российского центра по примирению с командирами экстремистов. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Рогов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"В результате работы офицеров Центра по примирению враждующих сторон в районе населенного пункта Тель-Биса провинции Хомс идет сдача представителями незаконных вооруженных формирований вооружения", - рассказал Рогов.

В первую очередь боевики передали сирийской армии тяжелую технику: танки, боевые машины пехоты и зенитные установки. Все вооружение хоть и старое, но еще на ходу и, очевидно, еще недавно участвовало в боевых действиях.

Кроме того, боевики сдали автоматы, пулеметы и целый грузовик снарядов с маркировкой западных стран. Сразу после этого боевиков посадили в автобусы и вывезли из Хомса, а сирийские войска экскаваторами снесли укрепления, которые разграничивали территорию, которую контролировало правительство с одной стороны и террористы - с другой.

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