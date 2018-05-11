Пилот авиалайнера выложил пугающие кадры, снятые им во время полета - ВИДЕО

11 мая 2018 12:19

Саудовский пилот Абдалла аль-Гамиди опубликовал пугающее и одновременно красивое видео, снятое им во время полета, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

На кадрах видно, как из-за облаков стремительно выскакивает контур самолета и лоб в лоб "сталкивается" с лайнером.

Пилот пояснил, что в этот момент солнце светило с тыльной стороны самолета и его тень отражалась в облаках.

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Пилот саудовского авиалайнера выложил пугающие кадры, снятые им во время полета

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