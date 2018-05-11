Пилот авиалайнера выложил пугающие кадры, снятые им во время полета - ВИДЕО
11 мая 2018 12:19 253
Саудовский пилот Абдалла аль-Гамиди опубликовал пугающее и одновременно красивое видео, снятое им во время полета, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.
На кадрах видно, как из-за облаков стремительно выскакивает контур самолета и лоб в лоб "сталкивается" с лайнером.
Пилот пояснил, что в этот момент солнце светило с тыльной стороны самолета и его тень отражалась в облаках.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
10 Май 17:01 48 262
-
00:01 10 851
-
10 Май 19:04 10 807
-
10 Май 23:51 7 046
-
10 Май 21:57 6 206