Камеры сняли, как девушка умоляет о помощи после того, как её облили кислотой - ВИДЕО

Камеры видеонаблюдения запечатлели 18-летнюю девушку, которая корчится от боли и просит о помощи после того, как стала жертвой кислотной атаки в лондонском автобусе. Однако пока пострадавшая пытается облегчить боль, поливая себя из бутылки с водой, прохожие спокойно идут мимо. По версии полиции, девушка пострадала от рук другой женщины, сообщает Mirror.

Только когда девушка упала с криками "помогите, я горю", к ней поспешили на помощь. Очевидцы рассказали, что когда она вышла из автобуса, то сразу же кинулась к прилавку магазина, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Одному из очевидцев пострадавшая рассказала, что кто-то вылил кислоту ей в рот.

"Она кричала и явно испытывала сильную боль. Она схватила бутылку воды из холодильника и вылила её себе в рот и на лицо. Она сказала: "Кто-то дал мне кислоту! Кто-то засунул её мне в рот! Она у меня во рту!"

Очевидец

Девушку тут же госпитализировали. К счастью, у неё не осталось серьёзных ожогов.

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