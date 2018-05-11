Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку
Жительница французского города Ле-Канне скончалась от ранений после того, как на нее упал гигантский кактус. Об этом сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в Монако, куда 92-летняя женщина приехала отдохнуть. Во время прогулки на улице около большой лестницы на француженку неожиданно свалился огромный кактус. В результате происшествия она была доставлена в ближайшую больницу.
С ней также были еще несколько человек: 60-летний мужчина получил травму ноги, еще одна 50-летняя женщина пожаловалась на боли в спине после инцидента.
О смерти пожилой женщины сообщил ее внук в Facebook. Информацию подтвердили сотрудники служб безопасности.
В результате происшествия было инициировано расследование. Пока причины падения необычайно массивного кактуса выяснить не удалось.
В марте было опубликовано исследование, в котором рассказывалось о случае смерти в результате падения на отдыхающую пляжного зонта. Специалисты выяснили, что женщина получила смертельное проникающее ранение груди при столкновении с острием летевшего по ветру предмета.
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