Что произойдет, если не разговаривать 1 год - ВИДЕО
11 мая 2018 14:53 281
Канал "Мастерская Настроения" на этот раз решил нас всех поразить подборкой различных удивительных фактов. В середине рабочей недели это как раз то, что надо, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.
"Мы уверены, что большинство из вас кликнули на это видео, потому что заинтересовались,что же будет с человеком, который молчит целый год. Мы обязательно расскажем вам об этом, а заодно предлагаем узнать еще несколько удивительных фактов, которые,возможно, перевернут ваше представление о мире".
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