Жених, чтобы доказать свои чувства невесте, принял участие в унизительном ритуале - ВИДЕО

Странная традиция, участие в которой приняли жених и невеста, совместно со своими родственниками, была запечатлена очевидцем церемонии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По сценарию странного мероприятия, отец жениха с арбузом на голове предстаёт перед гостями и родственниками свадебной церемонии. Жена главы семейства также принимает участие в праздничном маскараде. В кульминационный момент несколько молодых людей приматывают главного виновника торжества скотчем к столбу, попутно разрывая на нём одежду. Затем в ход идут любимые китайские специи: горчица, кетчуп, соевый соус, уксус, а также яйца и мука, чтобы создать молодому человеку невыносимые ощущения. Со слов организаторов зрелищного шоу, болезненные и неприятные испытания, которые должен пройти жених, станут фундаментом для крепкого брака.

Видеоролик с необычным ритуалом был запечатлён 6 мая на свадьбе в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, КНР).

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