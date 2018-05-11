Песков: Отказ от поставок С-300 в Сирию не связан с визитом Нетаньяху

Кремль не комментирует слова помощника президента Владимира Кожина о том, что у России нет планов поставлять комплексы С-300 в Сирию, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Кожин заявил газете "Известия", что переговоры о поставке Сирии С-300 не ведутся, а у сирийских вооруженных сил есть "все, что надо".

"Собственно, Кожин - это человек, который курирует деятельность комиссии по военно-техническому сотрудничеству, поэтому здесь просто я не понимаю, зачем я должен это комментировать. Там все четко сказано", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, такие поставки никогда не анонсировались.

"Но говорилось, что, безусловно, после нанесения ударов (США, Великобритании и Франции по территории САР) Россия оставляет за собой право сделать все, что считает необходимым", - пояснил он.

Также Песков заявил, что увязывать данные высказывания с визитом в Москву премьера Израиля Биньямина Нетаньяху неверно.

Нетаньяху 9 мая посетил Москву, провел переговоры с Владимиром Путиным. В ходе этой встречи главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в том числе авиаудары Израиля по объектам в этой стране, а также рост напряженности между Тель-Авивом и Тегераном.

В российском Генштабе заявили о возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии после того, как США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам.

Позднее Глава МИД Сергей Лавров заявил РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет "никаких моральных обязательств" не поставлять С-300 Дамаску.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook