Дэдпул извинился перед Дэвидом Бекхэмом за шутку из фильма - ВИДЕО

В Сети появился новый рекламный ролик "Дэдпула-2". Он посвящён шутке из первого фильма, за которую герою приходится извиняться перед футболистом Дэвидом Бекхэмом, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В первом фильме Дэдпул пытался доказать слепой старушке Ал, что внешность - это главное. Он заявил следующее: "Ты слышала, как Бекхэм говорит? Будто отсосал у баллона с гелием".

В итоге футболист затаил обиду. Дэдпул попросил у него прощения. Они помирились после того, как герой подарил Бекхэму билеты на чемпионат мира по футболу со словами: "Мне не терпится не смотреть, как Италия играет с Нидерландами".

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