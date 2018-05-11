В Белом доме пошутили над больным раком Маккейном

Представитель Белого дома пошутила над больным раком мозга сенатором Джоном Маккейном, сообщает The Hill со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Маккейн призвал сенат отвергнуть кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ из-за ее предполагаемого участия в программе пыток.

Специальный помощник президента США Келли Сэдлер на внутреннем совещании в четверг пошутила над Маккейном, сказав, что позиция сенатора не имеет значения, так как он "уже не жилец". Прочие участники мероприятия, однако, сочли эту попытку сострить неуместной, отмечает издание.

В Белом доме информацию о шутке Сэдлер не опровергли, сама она от комментариев отказалась, хотя, по словам другого источника The Hill, позднее позвонила дочери Маккейна и принесла извинения.

Сенатор Джон Маккейн, которому 81 год, был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году у него обнаружили агрессивную форму рака мозга.