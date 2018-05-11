В Дагестане лихач на огромной скорости протаранил щит, трое погибли

В Дагестане три человека погибли в смертельной аварии после столкновения автомобиля "ВАЗ-2110" и придорожного рекламного щита. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об это сообщает "Молодежь Дагестана"

Авария произошла рано утром в пятницу в Карабудахентском районе республики. Водитель отечественной легковушки на большой скорости не справился с управлением и влетел в придорожный рекламный щит. От сильного удара находившиеся в машине водитель и два пассажира скончались на месте. Судя по видеозаписи ДТП, легковушку, пытавшуюся совершить обгон по правой обочине, подрезала другая "десятка", которая совершила неожиданный маневр вправо.

Погибшие, вместе с родственниками на двух других автомобилях направлялись в Махачкалу на так называемое соболезнование - традиционное дагестанское выражение сочувствия родственников ближайшим родным погибшего.