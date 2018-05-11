На Аляске по ошибке сработало предупреждение о цунами
11 мая 2018 23:11 66
Оповещение об угрозе цунами по ошибке сработало в американской Аляске, сообщает телеканал KTVA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что система экстренного оповещения сработала примерно в 07.00 по местному времени - в прибрежных районах зазвучали сирены, сообщения о приближающемся цунами появились в эфире телевидения и радио.
Центр предупреждения об угрозе цунами позже сообщил, что тревога оказалась ложной. "Мы передали тестовое сообщение в 07.00, которое было неверно интерпретировано. Мы проводим расследование инцидента. Повторяем: угрозы цунами нет", - говорится в сообщении центра в Twitter.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!