На Аляске по ошибке сработало предупреждение о цунами

11 мая 2018 23:11

Оповещение об угрозе цунами по ошибке сработало в американской Аляске, сообщает телеканал KTVA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что система экстренного оповещения сработала примерно в 07.00 по местному времени - в прибрежных районах зазвучали сирены, сообщения о приближающемся цунами появились в эфире телевидения и радио.

Центр предупреждения об угрозе цунами позже сообщил, что тревога оказалась ложной. "Мы передали тестовое сообщение в 07.00, которое было неверно интерпретировано. Мы проводим расследование инцидента. Повторяем: угрозы цунами нет", - говорится в сообщении центра в Twitter.

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