На Бермудах обнаружены десятки неизвестных существ

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили около 100 новых видов животных и растений около побережья Бермуд, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Учитывая, что воды у Бермудских островов активно исследовались на протяжении многих десятилетий, мы совершенно не ожидали обнаружить здесь такое количество и разнообразие новых видов живых существ, - отметил профессор природоохранной биологии Оксфордского университета Алекс Роджерс. - Это открытие свидетельствует о том, как мало мы знаем".

Открытие сделали в ходе совместного исследования Оксфордского университета и британской некоммерческой организации Nekton, занимающейся изучением Мирового океана, на глубине 130−300 м в так называемой зоне затухания солнечного света.Ученые обнаружили здесь неизвестные ранее виды ракообразных, водорослей, а также двухметровый черный коралл.

Находка британских ученых - не первая в своем роде в 2018 году. В конце февраля международная команда океанологов обнаружила в глубинных водах Индийского океана около австралийского побережья пять новых видов рыб. Месяц спустя новые виды были найдены уже в Карибском море.

По мнению исследователей, Мировой океан так мало изучен, что в ближайшие годы благодаря повышению технической оснащенности ученых стоит ожидать много новых находок.