Мексика официально обзавелась национальным днем без автомобиля

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал указ, в соответствии с которым в латиноамериканской стране впервые официально вводится национальный день без автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Делается это для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды выхлопными газами автомашин. Национальный день без автомобиля, когда граждан призывают полностью отказаться от использования своих "железных коней", будет отмечаться ежегодно 22 сентября. Указ вступает в силу на следующей день после его публикации.

Для Мексики, столица которой Мехико традиционно испытывает большие проблемы в плане загрязнения воздуха, это особенно актуально. В марте 2016 года в Мехико впервые за 14 лет была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с необычайно высокой концентрацией озона.