В Афганистане более 30 полицейских погибли от атаки талибов

В результате нападения боевиков "Талибана" на военные базы в западной афганской провинции Фарах погибли более 30 полицейских. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам главы провинциального совета Фарах Фарида Бахтавар, боевики в ночь на пятницу атаковали полицейскую базу в округе Балабулук, убив не менее 23 полицейских и ранив трех.

В результате второго нападения в городе Фарах боевики "Талибана" убили 11 полицейских и захватили большое количество оружия и оборудования.

Фарах это удаленная и малонаселенная провинция между Ираном на западе и провинцией Хелманд, которая является "сердцем" "Талибана". В последние месяцы провинция Фарах стала полем боя с талибами.

Через район Балабулук в провинции Фарах пролегают пути контрабанды наркотиков.

Специальные силы Афганистана при поддержке авиации, проводили активные боевые действия, но не смогли предотвратить повторные приступы боевиков.