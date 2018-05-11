В Лондоне могут запретить рекламу фаст-фуда в транспорте

Лондонский мэр Садик Хан предложил запретить рекламу продуктов питания с высоким содержанием жира, холестерина, соли и сахара в транспортной сети города в рамках борьбы с ожирением у детей. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мэр также предложил запретить открытие новых точек по продаже фаст-фудов на расстоянии ближе 400 метров от школ.

"Детское ожирение в Лондоне - это бомба замедленного действия, и я намерен решительно действовать ... Именно поэтому я предлагаю запретить рекламу вредной нездоровой пищи в метро и автобусной сети", - сказал Хан.

По официальным данным, почти 40% детей в Лондоне в возрасте от 10 до 11 лет имеют лишний вес или страдают ожирением. Великобритания уже запрещает рекламу продуктов питания и напитков с высоким содержанием жира, сахара и соли в средствах массовой информации, где более 25% аудитории составляют дети.