Иран пригрозил уничтожить Тель-Авив за безрассудство

Член совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами заявил, что иранские войска "сравняют с землей" Тель-Авив и Хайфу, если Израиль будет действовать "безрассудно", передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но, напротив, наша политика - это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть. Если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землей Тель-Авив и Хайфу", - сказал Хатами.