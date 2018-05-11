Стрельба в США: полиция задержала подозреваемого - ФОТО

Несколько часов понадобилось полиции южной Калифорнии для того, чтобы задержать подозреваемого в стрельбе в старшей школе города Палмдейл вблизи Лос-Анджелеса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"После того, как правоохранители отреагировали на сообщение о мужчине с оружием и стрельбу в старшей школе в южной Калифорнии утром в пятницу, подозреваемый взят под стражу", - говорится в сообщении телеканал.

По словам заместителя шерифа округа Лос-Анджелеса Чарльза Мура, правоохранители получили сигнал о стрельбе в Highland High School в городе Палмдейл примерно в 7:05 утра пятницы. Соответствующие службы сразу начали прибывать на место.

О том, были ли жертвы или раненые в результате нападения на школу, информации пока нет.

Сообщается, что подозреваемый, 23-летний Рикки Муноз, был задержан возле магазина Vons в Палмдейле. Он объяснил свое пребывание в школьном учреждении посещением младших братьев и друга и отметил, что ничего не знает о стрельбе.

Тем временем школу проверяет полиция с целью оценки ситуации. Директор учебного заведения призвал через Твиттер учащихся и родителей держаться подальше от школьного кампуса, пока правоохранители не выяснят детали.

Город Палмдейл, в котором проживает около 150 тыс. человек, расположенный в 60 км к северу от центра Лос-Анджелеса.