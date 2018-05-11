Верховный лидер Ирана выложил свою фотографию с книгой про Трампа - ФОТО
11 мая 2018 23:31 250
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он читает книгу американского журналиста Майкла Вольфа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня верховный лидер листал книгу про президента США Дональда Трампа во время посещения книжной ярмарки в Тегеране", - говорится в посте.
Ранее верховный лидер Ирана уличил Трампа в многократной лжи.
Также ранее Вольф заявил, что его книга может произвести "эффект голого короля" и положить конец правлению президента Трампа. По его словам, история, рассказанная в книге представляет президентство Трампа таким образом, что становится очевидным его непригодность к работе.
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