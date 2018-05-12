Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерял звание первой ракетки мира после того, как проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом - 5:7, 3:6 в четвертьфинале "Мастерса" в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

14 мая лидером мирового рейтинга снова станет швейцарец Роджер Федерер, который пропускает грунтовый сезон. Впрочем, Надаль может вернуть себе звание первой ракетки, если выиграет турнир в Риме, который состоится на следующей неделе. В прошлом сезоне на соревнованиях в столице Италии уроженец Манакора проиграл в четвертьфинале все тому же Тиму.

"Тяжело оставаться первой ракеткой мира, находясь без практики в течение пяти месяцев. С Шанхая и до Монте-Карло мне не удалось закончить ни одного из турниров. Я предпочитаю быть первым в рейтинге, а не вторым, но самое главное - оставаться здоровым и счастливым.

В Мадриде особенные условия, здесь другой отскок мяча. По правде говоря, во время матча я чувствовал себя не лучшим образом, поскольку не мог контролировать розыгрыши. Не стоит драматизировать ситуацию. Я выиграл 50 сетов подряд на грунте, а теперь эта серия завершилась. Впрочем, я не собираюсь посыпать голову пеплом", - приводит слова Надаля пресс-служба ATP.