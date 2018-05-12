Ученые нашли новое средство от облысения
Ученые из Великобритании нашли вещества, способные помочь людям, страдающим от облысения. Об открытии сообщается на сайте Манчестерского университета, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В настоящее время при лечении облысения используются два препарата: миноксидил и финастерид, однако оба имеют побочные эффекты, а результаты их применения зачастую оказываются неудовлетворительными.
Ученые из Манчестерского университета исследовали иммунодепрессант циклоспорин А, применяемый с 80-х годов прошлого века для предотвращения аутоиммунных заболеваний и отторжения пересаженных органов. Среди его побочных эффектов отмечался рост волос у пациентов.
Исследователи обнаружили, что циклоспорин А подавляет экспрессию гена SFRP1, который, в свою очередь, препятствует развитию некоторых тканей, в том числе и волосяных луковиц. Кроме того, выяснилось, что аналогичным действием обладает еще один препарат под названием WAY-316606, изначально предназначенный для лечения остеопороза.
"Разумеется, для того чтобы подтвердить, что этот препарат или аналогичные вещества эффективны для лечения облысения и одновременно безопасны, понадобятся клинические испытания", - отметил один из авторов исследования Натан Хоукшоу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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