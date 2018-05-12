В Швейцарии студент планировал массовое убийство
В Щвейцарии арестован студент, который угрожал убить учащихся и сотрудников бизнес-школы в городе Беллинцона, сообщает tio.ch, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как уточнили в полиции, 19-летнего подозреваемого арестовали 10 мая дома по подозрению в планировании массового убийства. По информации швейцарских СМИ, в его доме в швейцарском кантоне Тичино правоохранители нашли около 20 пистолетов и других видов огнестрельного оружия.
О подозрительном студенте полицию предупредили учителя. Представитель местного управления образования заявил, что молодой человек - блестящий студент, но имеет личные проблемы.
Стало известно, что задержанный страдает тяжелыми психическими заболеваниями и отрицал во время допроса, что намеревался кого-то убить. С момента ареста он находится в психиатрической больнице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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