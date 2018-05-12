Биткоин продолжает дешеветь

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin), в пятницу утром пробившая вниз рубеж в 9 тысяч долларов, продолжает снижаться в район 8,5 тысячи долларов на негативных новостях об обысках на крупной корейской криптовалютной бирже, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.47 мск биткоин дешевел на 6,84% - до 8,623 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 5,5% - до 8,6 тысячи долларов, на OKEx - на 5,76%, до 8,6 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижаются в цене: Ethereum - на 7,7%, до 685,7 доллара, Ripple - на 10,6%, до 0,7 доллара, Bitcoin Cash - на 11,24%, до 1404,16 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 333,4 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,5% всего рынка криптовалют.

"Как и ожидалось по последним тенденциям рынка, из-за низких объемов и бездействия покупателей (биткоин - ред.) на уровне 9,4 тысячи долларов не смог продолжить рост и ушел на коррекцию. Сейчас эстафету переняли продавцы, и в этом им посодействовали негативные новости о бирже UpBit, а именно: проведены обыски в крупнейшей криптовалютной бирже UPbit, биржа обвиняется в мошенничестве", - прокомментировал РИА Новости аналитик TheTokenFund и TokenBox Александр Литвинович.

По словам аналитика, прорыв вниз психологической отметки в 9 тысяч долларов открыл путь к дальнейшему снижению курса биткоина - в район 8,5-8,3 тысячи долларов.

"Однако на ближайшее время есть позитивные надежды на рост выше 10 тысяч долларов в связи с началом большой конференции Consensus в Нью-Йорке с 14 по 16 мая", - добавил вместе с тем Литвинович.

Инициатором криптовалютной конференции Consensus является управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли (Tom Lee). По его словам, в 2018 году событие станет рекордным по количеству участников и гостей - 7 тысяч человек.