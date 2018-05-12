В Ираке пройдут парламентские выборы

Парламентские выборы пройдут в субботу в Ираке впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В последний раз голосование в законодательное собрание Ирака проводилось четыре года назад. Спустя несколько месяцев после их завершения свыше сорока процентов страны, расположенной в междуречье Тигра и Евфрата, была захвачена террористической группировкой ИГ. Ряд политических сил обвинили в случившемся власти страны, чья "несправедливая конфессиональная политика", по их мнению, и привела к победе радикалов. Многие жители Ирака с надеждой ожидают результатов нынешнего голосования, рассчитывая, что новому правительству, сформированному по его итогам, удастся вывести страну из затяжного пике.

В четверг в Ираке прошло досрочное голосование. В нем приняли участие иракские военнослужащие, представители полиции, других сил безопасности, а также курдских формирований пешмерга. Также в голосовании участвовали заключенные иракских тюрем и люди, проходящие лечение в больницах. Явка, по данным местного избиркома, составила 76%.

Выборы на всей территории Ирака стартуют в субботу в 7.00 по местному времени.