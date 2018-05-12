В Афинах происходят столкновения анархистов и полиции

В афинском районе Экзархия происходят столкновения анархистов и полицейских из сил специального назначения, сообщает издание "Прото тема", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Возле площади Канигос незадолго до полуночи примерно двести молодых людей в капюшонах напали на полицейских и забросали их "коктейлями Молотова" и камнями, полиция ответила слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами, однако вынуждена была отступить.

Несколько дней назад жители района обратились к властям с просьбой навести порядок и прекратить бесчинства анархистов.

Сайт gazzetta.gr пишет, что в столкновениях участвуют футбольные фанаты - примерно тысяча человек. Они били витрины магазинов, жгли мусорные баки.

Незадолго до этого вечером в пятницу массовые беспорядки произошли в этом же районе возле площади Караискаки - "болельщики" напали на офис салоникского клуба ПАОК и примерно на 150 его фанатов, приехавших в Афины накануне предстоящей в субботу игры ПАОК-АЕК.

Анархисты в Греции в последнее время все чаще устраивают беспорядки. Так, 10 мая анархисты из греческой организации "Рубикон" разгромили в Афинах офис британской неправительственной организации Oxfam, заявив о ее причастности к скандалу с педофилией. В апреле члены "Рубикона" облили краской стену посольства Франции в Афинах, протестуя против ударов по САР. Еще раньше они забросали бутылками с краской консульство Турции.