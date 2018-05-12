В Тбилиси спецназ эвакуировал посетителей ночных клубов
12 мая 2018 07:12 207
Сотрудники правоохранительных органов Грузии и спецназ находятся в ведущих тбилисских ночных клубах, людей из зданий эвакуировали, передает телекомпания "Иберия", эвакуировал.
"Правоохранители и спецназ эвакуировали находящихся в клубах посетителей, по предварительной информации, задержаны четыре человека",- сообщает ТВ.
Грузинские СМИ со ссылкой на МВД сообщают, что в ночных клубах ведутся следственные мероприятия. Посетители клубов предполагают, что причиной, по которой правоохранители начали следствия, могут быть участившиеся случаи смертей после употребления нового клубного наркотика.
У ночных заведений собирается все больше молодых людей. Владельцы клубов при помощи соцсетей призывают всех, кто их поддерживает, собраться около зданий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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