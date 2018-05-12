Китайский миллиардер сел в американскую тюрьму
12 мая 2018 07:32 165
Миллиардер из Китая Энг Лэп Сэн приговорен в США к четырем годам тюрьмы за подкуп двух сотрудников ООН. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бизнесмен был арестован в 2015 году. По словам прокуроров, он дал взятки на общую сумму около $1 млн двум чиновникам ООН, чтобы они помогли ему построить конференц-центр в Макао. Энг намеревался превратить специальный район Китая в "азиатскую Женеву", а также заполучить "славу и состояние".
Конференц-центр в конечном итоге построен не был. Прокуроры запросили для миллиардера шесть лет тюрьмы, адвокаты настаивали на возвращении бизнесмена на родину. Суд Манхэттена приговорил его к четырем годам заключения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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