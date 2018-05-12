Трамп поручил снизить цены на лекарства
12 мая 2018 07:43 112
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация займется снижением цен на лекарства. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ходе своего выступления Трамп обрушился на производителей лекарств и страховые компании из-за высокой стоимости медикаментов.
"Мы намерены взяться за эту запутанную сеть группы людей со своими интересами. Лекарственное лобби сколачивает целое состояние на расходах американских пациентов", - сказал американский президент.
Как сообщает телеканал, Белый дом также подготовил 44-страничный план по реализации стратегии. В нем в частности предлагает усилить конкуренцию на этом рынке и создать стимулы для снижения цен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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