В США собака выстрелила из пистолета в своего хозяина
12 мая 2018 07:57 299
В американском штате Айова Ричард Ремме получил огнестрельное ранение от собственной собаки. Об этом сообщает The Messenger, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Мужчина лежал на диване и играл с псом. Пистолет в этот момент находился в кобуре у него на поясе. Собака каким-то образом смогла снять оружие с предохранителя. Поле этого питомец подпрыгнул и задел спусковой крючок. Оружие выстрелило в не ожидавшего этого мужчину, пуля попала в ногу.
Ранение оказалось незначительным. Местный начальник полиции был крайне удивлен инцидентом. Полиция провела расследование, и пришла к выводу, что выстрел действительно был случайным. Правоохранители не имеют претензий ни к Ремме ни к его псу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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