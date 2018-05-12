США заявили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски
Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Два истребителя F-22, базирующихся на Аляске, перехватили и идентифицировали два дальних бомбардировщика Ту-95, пролетавших в опознавательной зоне ПВО около западного побережья Аляски, около Алеутских островов", - говорится в сообщении командования.
Как сообщается, истребители "перехватили и проследили" за бомбардировщиками, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Подчеркивается, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство США.
Ранее Минобороны России сообщило, что бомбардировщики Ту-95МС ВКС России и противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России выполнили плановые полеты над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.
При этом об инцидентах в воздушном пространстве не сообщалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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