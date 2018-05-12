Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании Корейской войны
12 мая 2018 08:16 260
Итогом встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре может стать объявление о завершении Корейской войны. Об этом пишет Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Японская газета узнала детали повестки предстоящего саммита. В частности, США хотят закрепить сроки полной денуклиаризации КНДР. Япония поддерживает инициативу и предлагает конкретный срок - 2020 год. Такие временные рамки могут совпасть с выборами американского президента, подчеркивает издание.
"Важной сделкой", о которой ранее говорил Трамп, может стать объявление об окончании Корейской войны по итогам встречи. После этого речь может пойти уже о формальном переходе от прекращения огня до мирного договора, пишет Nikkei.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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