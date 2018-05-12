В Тбилиси после спецоперации в клубах начались беспорядки
МВД Грузии провело обыски в популярных ночных клубах Тбилиси "Бассиани" и "Галери", после чего в городе начались беспорядки. Об этом сообщают грузинские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ведомство отчиталось, что на протяжении трех месяцев готовило спецоперацию в клубах для выявления фактов реализации наркотических средств. Ночью 12 мая по итогам обысков в двух клубах были задержаны восемь человек.
Посетители заведений устроили стихийную акцию протеста у здания парламента на проспекте Руставели, сообщает грузинский "Первый канал". После прибытия полиции начались беспорядки, в том числе столкновения протестующих с правоохранителями.
На место мобилизованы дополнительные отряды силовиков. Как отмечается, число задержанных к настоящему времени неизвестно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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