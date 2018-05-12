Пассажир московского метро взял на руки росгвардейца и попался - ВИДЕО
Пассажир московского метро решил пошутить над сотрудником Росгвардии и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила "Ленте.ру" официальный представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале СК, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Инцидент произошел на станции "Сухаревская". Молодой человек поднял росгвардейца и пронес его по вестибюлю. Следователи считают, что он "хотел воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании".
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время следователи планируют ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
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