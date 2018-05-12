Названа дата окончания Корейской войны

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын объявят об окончании Корейской войны по итогам предстоящих 12 июня переговоров. Об этом сообщает японская деловая газета "Никкэй" со ссылкой на источник в администрации США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, сейчас рассматривается возможность включить в совместное заявление конкретные договоренности по денуклеаризации КНДР и объявлению об окончании Корейской войны.

27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Итогом их встречи стало подписание "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

В документе говорится, что в этом году исполняется 65 лет с подписания соглашения о перемирии, и стороны объявят об окончании Корейской войны 195-1953 годов.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории обеих Корей.

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