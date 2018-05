Бурная ночь в Тбилиси закончилась: днем пройдет новая акция

Молодежь, всю ночь митинговавшая против масштабной спецоперации в популярных ночных клубах Тбилиси с целью задержания наркореализаторов, временно разошлась - они намерены возобновить акцию протеста к 15:00 по тбилисскому времени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Georgia.

Наиболее активные участники акции заявили о намерении бороться за свободу. Дневная акция запланирована, так же как и ночью, у здания парламента в центре Тбилиси. Она пройдет под названием We dance together, we fight together ("Мы вместе танцуем, мы вместе боремся"). Ожидается, что на акции будут озвучены конкретные требования.

Спецоперация началась в час ночи сразу в пяти клубах - "Басcиани" (Bassiani), "Галери" (Cafe Gallery), "Хидзе", "Мтквари" и "Рокит". В здание клубов неожиданно ворвался спецназ и начал операцию по задержанию наркореализаторов, всех посетителей и персонал вывели на улицу. По данным МВД Грузии операция проводилась на основании судебного решения, и в ее результате были задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками.

Возмущенные посетители этих заведений отказались покидать близлежащую территорию. Более того, к ним присоединились другие молодые люди, узнавшие о спецоперации из соцсетей. Для того чтобы эти люди не смогли вернуться в бары или перекрыть проезжую часть, выстроили кордоны полиции. В это время некоторые протестующие начали кидать в полицейских бутылки и оскорблять.

В результате часть протестующих задержали на месте и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных оказались владельцы клуба Bassiani Звиад Гелбахиани и Тато Гетия.

Позже акция переместилась к зданию парламента Грузии, где продолжились аресты молодых людей. Полиция задержала и лидера партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураба Джапаридзе, который намерен баллотироваться в президенты Грузии этой осенью.

МВД Грузии до сих пор воздерживаетcя от комментариев по поводу количества задержанных и предъявленных обвинений.

