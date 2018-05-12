Рейд или рейв: что стало причиной стихийной акции протеста молодежи в Тбилиси - ФОТО - ВИДЕО

Около шести часов продолжалось в Тбилиси противостояние между посетителями ночных клубов и полицией. Стихийная акция проходила на проспекте Руставели, перед зданием парламента. Сотни негодующих молодых людей пришли сюда в знак протеста против проведения полицейской спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Рейд спецназа в вечер пятницы

Драматические события начались после полуночи с того, что в оба клуба, где в пятницу вечером было много посетителей, вошли вооруженные сотрудники спецназа. По словам очевидцев, сотрудники МВД действовали жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя при этом покинуть помещения.

Позднее МВД сообщило, что в клубах были арестованы восемь реализаторов наркотиков. Отмечалось, что для этого в течение трех месяцев проводились "интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия в клубах для выявления фактов продажи в них наркотических средств". По данным МВД, спецоперация была проведена на основании решения суда.

Между тем несколько человек, ставших свидетелями обысков в Bassiani, утверждают, что видели как полицейские разбрасывали в помещении клуба наркотики, а затем фотографировали их, чтобы представить как вещественные доказательства.

Телекомпания "Рустави-2" распространила текст решения суда: документ подписан 10 мая и предоставляет полиции для исполнения 30 дней. Суд предписывает опечатать на один день пять тбилисских ночных клубов для проведения следственных мероприятий. Известно, что среди этих заведений Bassiani, Cafe Gallery, Mtkvarze и Khidi - самые популярные в Тбилиси техно-клубы, которые часто упоминаются как достопримечательность грузинской столицы серьезными европейскими музыкальными и туристическими изданиями.

Протесты вместо рейва

Чтобы опротестовать действия МВД у обоих клубов - на проспекте Церетели и на улице Грибоедова, собрались сотни людей. Время от времени ситуация обострялась. Весь периметр стадиона "Динамо Арена", на котором расположен Bassiani, был окружен полицией. За это время около 10 человек были задержаны в административном порядке за неподчинение и сопротивление полиции.

Среди задержанных оказался один из основателей клуба Bassiani Звиад Гелбахиани, который также в интервью журналистам выразил недоверие действиям полиции и обвинил власти в "демонизации клубов".

К четырем утра участники акции переместились к зданию парламента на проспект Руставели. В настоящее время здесь находится около 500 человек. Митингующие заявили, что не собираються расходится и будут продолжать акцию "несколько дней подряд".

"Мы люди и мы не позволим так с собой обращаться. Государство не должно действовать против нас", - сказал один из участников акции. Среди организаторов акции появились представители общественного движения "Белый шум", которое выступает за легализацию марихуаны и смягчение действующей наркополитики.

А как же "ночная экономика"?

Полиция стала задерживать участников акции и на новой локации. Возмущение в связи с этим выразил находившийся на акции лидер политической партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Он потребовал, чтобы полицейские объяснили, почему они "похищают участников акции", которые "просто стоят на улице и не нарушают порядок". В итоге Джапаридзе, который требовал, чтобы с ним поговорил представитель начальства спецназа, также был задержан полицией и по предварительным данным, переправлен в Главное управление МВД.

На акции появился и телепродюсер Серги Гварджаладзе, которого мэр Тбилиси Каха Каладзе недавно назначил "министром ночной экономики", то есть поручил разработать концепцию развития ночных развлекательных мероприятий в столице, используя опыт Нью-Йорка, Парижа, Барселоны, Берлина и Лондона.

Гварджаладзе призвал "не допустить противостояния".

"Противостояние должно немедленно закончится. Мы имеем дело с молодыми людьми. Кто-то может устроить любую провокацию. Сейчас единственная цель - чтобы противостояние не произошло. Должна быть свобода слова, но и одна, и вторая сторона должна уйти от любого проявления насилия - такова моя позиция как гражданина", - сказал Гварджаладзе.

Он также отметил, что и у него есть вопросы в отношении методов, использованных полицией. "Я не понимаю, что происходит, почему людей, которые пришли танцевать в клуб, поставили в такое положение и почему поставили в такое положение полицию. Мы уже не можем говорить о "ночной экономике". У меня тоже есть вопросы и я пока не могу получить на них ответы. Я уже звонил по всем телефонам, которые у меня есть. Номера Кахи Каладзе у меня нет, прямо вам говорю. Мы, общественность, обязательно узнаем, что произошло. Я думаю, что это проигрышная форма проведения мероприятий со стороны полиции, особенно, когда дело касается молодежи", - сказал Серги Гварджаладзе.

Bassiani - битва за идеалы

Ночной клуб Bassiani - самый популярный техно-клуб Тбилиси и даже входит в списки самых популярных клубных площадок Европы. Спецоперация в клубе уже вызвала огромное количество негативных отзывов в социальных сетях.

Профессор Тбилисского "Университета Илии" Георгий Майсурадзе считает, что нападая на клубы и молодежь, правительство провоцирует гражданское противостояние.

"Клуб Bassiani является храмом для растущего в Грузии быстрыми темпами целого слоя молодежи (а не группы или обычных "клаберов"), их религиозным центром, и то, что сегодня туда ворвался спецназ, будет воспринято этой социальной категорией как покушение на их идеалы. В их реакции проявится и то, насколько сильным является этот новый слой. В любом случае, репрессивная политика и экзекуции, цель которых сознательно или несознательно уничтожить этот слой в зародыше, в реальности усилит этот слой и число его последователей увеличится. "Грузинская мечта" после проведения своего съезда получила первый результат - создание очага нового гражданского противостояния. Грузинские политики не учат историю. Превращая молодежь во врагов, никто не может сохранить власть", - написал Майсурадзе на своей странице в фейсбуке.

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