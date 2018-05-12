США и ОАЭ сохранили соглашение об "открытом небе"

США и ОАЭ договорились о продлении действия соглашения об "открытом небе" в сфере гражданских авиаперевозок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM, передает Day.Az.

Это соглашение ранее вызывало острую критику со стороны крупнейших американских авиакомпаний, которые обвиняли авиакомпании из ОАЭ в недобросовестной конкуренции из-за получения госсубсидий.

"Все условия и положения соглашения о воздушных перевозках, включая "пятую свободу", остаются в полном виде без изменений, и у эмиратских и американских компаний остается право добавлять рейсы и менять услуги", - заявил после переговоров в Вашингтоне посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отейба.

Так называемая "пятая свобода" подразумевает право авиакомпаний брать на борт пассажиров в пункте транзита и перевозить их напрямую в страну назначения. В настоящее время авиакомпании из ОАЭ таким образом перевозят в США пассажиров из ряда европейских стран.

Две крупнейшие авиакомпании из ОАЭ - Emirates и Etihad Airways - еженедельно осуществляют 131 рейс в 12 городов США.

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