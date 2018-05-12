Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие, много раненых
12 мая 2018 12:29 192
В результате ДТП в турецкой провинции Ардахан по предварительным данным получили ранения 22 человека. Об этом пишут в субботу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что в результате происшествия также погибли четыре человека.
Все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в ближайшие больницы.
Отметим, что в январе-марте 2018 года в Турции было зарегистрировано 93 966 случаев ДТП.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Май 21:30 28 364
-
11 Май 13:29 18 839
-
11 Май 15:20 8 927
-
11 Май 14:44 8 446
-
11 Май 22:35 7 263