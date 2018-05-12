Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие, много раненых

В результате ДТП в турецкой провинции Ардахан по предварительным данным получили ранения 22 человека. Об этом пишут в субботу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в результате происшествия также погибли четыре человека.

Все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в ближайшие больницы.

Отметим, что в январе-марте 2018 года в Турции было зарегистрировано 93 966 случаев ДТП.

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