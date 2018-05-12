Работник автосервиса перестарался во время чистки колёс у гоночного болида - ВИДЕО

Драматичный момент, к счастью закончившийся без травм, был запечатлён в сервисном центре в городе Цинциннати (штат Огайо, США) 5 мая, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Молодой человек решил шваброй очистить протекторы гоночного автомобиля ZR1 Corvette. Но резиновый валик, вращающий колёса автомобиля, затянул сначала щётку, а затем и руку работника сервиса. Мужчина не успел опомниться, как, совершив незапланированную "поездку", оказался на полу, на глазах у шокированных очевидцев происшествия.

Молодой человек не пострадал, но в результате своей беспечности, получил бесценный опыт работы с включёнными сервисными механизмами.

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