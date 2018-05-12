Германия заинтересована в безопасности Израиля - ЗАЯВЛЕНИЕ МЕРКЕЛЬ

Германия заинтересована в безопасности Израиля и внимательно следит за развитием ситуации в отношениях между этим государством и Ираном. Об этом заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, которой вручили в Ассизи "Лампаду мира" Святого Франциска, награду ордена францисканцев "за усилия по поддержанию мира", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы следим за развитием событий на Ближнем Востоке и отношений между Израилем и Ираном, исходя из того, что безопасность Израиля является частью государственной политики Германии", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что выход США из соглашения по ядерной программе Ирана "значительно осложняет ситуацию во всем регионе". Меркель упомянула также, что разрешение сирийского кризиса "требует от всех политических усилий, чтобы дать луч надежды населению страны, переживающей худший гуманитарный кризис современности".