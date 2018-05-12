Крупное ДТП в Индии, есть погибшие

12 мая 2018 16:35

По меньшей мере десять участников свадебной процессии погибли, еще 13 получили ранения в результате крупного ДТП, которое произошло в субботу на западе Индии, передает агентство IANS со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу утром в штате Махараштра. По данным агентства, гости возвращались с торжества, когда их фургон столкнулся с автомобилем-цистерной, который шел на обгон по противоположной стороне трассы. Восемь человек погибли в момент аварии, еще двое были сильно искалечены и впоследствии скончались от полученных травм.

Пострадавшие были экстренно доставлены в больницы. Некоторые из них по-прежнему находятся в критическом состоянии, отмечает агентство. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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